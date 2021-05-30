Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Mayıs 2021 Pazar günü yayınlandı
Adana’da 1 kişinin öldüğü 3 kişinin yaralandığı yangının klimadan çıktığı belirlendi

Adana’da 1 kişinin öldüğü 3 kişinin yaralandığı yangının klimadan çıktığı belirlendi

dün geçilen arşiv görüntüler

( ADANA ) ADANA

Trol 


-. Edinile bilgiye göre, yangın, Çukurova ilçesi, Yurt Mahallesi'ndeki bir apartmanın 1. katında gece meydana geldi. İddiaya göre, Meryem G. (38) Oya O. (35) Mehmet Murat S. ve Sedat D.’nin evinde buluştu. Arkadaşlar gece sohbet ederken klimadan yangın çıktı. Kısa sürede yangın bütün evi sarınca evde bulunanlar yanarak yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan 3 kişiyi çıkartırken Meryem G. bulunamadı. Yaralı 3 kişi Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. İtfaiye ekipleri ise yangını söndürüp evde yaptığı kontrolde Meryem G.’nin cesedini buldu. İtfaiye ekipleri yangının klimadan çıktığını belirledi. Polis ise yangınla ilgili inceleme başlattı. Hastaneye kaldırılan 3 kişiden Mehmet Murat S. ile Oya O.’nun durumunun ağır olduğu öğrenildi.
İlgili Foto Galeriler
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Kendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette VurduKendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette Vurdu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement