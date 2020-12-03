Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
ADANA - Babasının av tüfeğiyle ateş ettiği kişi yaralandı

ADANA - Babasının av tüfeğiyle ateş ettiği kişi yaralandı

- Olay yerinden görüntü - Polis ekiplerin görüntüsü - Ateş edilen pencerenin görünüm - Görgü tanığının olayı anlatması Adana 'da babasının av tüfeğiyle ateş ettiği kişi yaralandıADANA (AA) - Adana 'da babası tarafından av tüfeğiyle ateş edilen kişi ağır yaralandı.Merkez Sarıçam ilçesi Suluca Mahallesi'nde eşinden ayrı yaşayan Murat B, eşi ve oğlu İmam B'nin kaldığı evin önüne geldi.Evin bahçesinde babası ile tartışan İmam B, apartmanın ikinci katındaki evine çıktı. Evin penceresine çıkan oğlu ile tartışmaya devam eden Murat B, aşağıdan ikinci kattaki evin penceresine av tüfeğiyle ateş etti.Başından ağır yaralanan İmam B, çevredekiler tarafından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Olay yerinde yapılan incelemede 5 boş kartuş bulundu.Polis, olaydan sonra yanındaki kardeşiyle araçla kaçan baba Murat B'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Akalan 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı