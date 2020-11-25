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25 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
ADANA - Aracında tabanca ve uyuşturucu bulunan zanlı gözaltına alındı

ADANA - Aracında tabanca ve uyuşturucu bulunan zanlı gözaltına alındı

- Olay yerinden görüntüler - Kadın sürücünün üst aramasının yapılması - Durdurulan hafif ticari araçtan görüntü - Ele geçirilen tabanca ve hassas teraziden görüntü Adana 'da aracında tabanca ve uyuşturucu bulunan zanlı gözaltına alındıADANA (AA) - Adana 'da uygulama yapan bekçilerin durduğu hafif ticari araçta tabanca, uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi İbo Osman Caddesi'nde uygulama yapan bekçiler, durumundan şüphelendikleri 01 HK 103 plakalı hafif ticari aracı durdurdu.Araçta ve kadın sürücüsünün üzerinde yapılan aramalarda, tabanca, uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi.Gözaltına alınan sürücü ve araçta bulunan kişi Bağlar Polis Merkezine götürüldü.

Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Ticari Araç Kadın Sürücü 

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