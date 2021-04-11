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11 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
Adana araç satın alıp verme kavgası: 3 yaralı

Adana araç satın alıp verme kavgası: 3 yaralı

Polislerden görüntüler

Polis Bild Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Evden genel ve detay görüntüler
-Odun parçasından görüntüler
-Olay yerinden genel ve detay görüntüler

( ADANA ) - ADANA

- Adana'da araç alıp verme meselesi yüzünden çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada 2’si ağır 3 kişi yaralandı. Olay, Seyhan ilçesine bağlı Ziyapaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, araç alıp verme meselesinde anlaşamayan kardeş olan Cihat Ö. ile Cahit Ö., Orhan S.'nin evini bastı. Cihat Ö. ve Cahit Ö., Orhan S.'nin evine zorla içeri girdi. Ardından iki kardeş Orhan S.'yi, sopa ile öldüresiye darp etti. Bu sırada Orhan S., Cihat Ö. Ve Cahit Ö.’yü bıçakladı. Kavgayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan iki kardeş Cihat Ö. Ve Cahit Ö.’yü Adana Şehir Hastanesine Orhan S.’yi ise Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. (CNK-
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