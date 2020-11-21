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21 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
ADANA - Adana'da 19 bisiklet ve marketlerden ürün çalan iki zanlı tutuklandı

ADANA - Adana'da 19 bisiklet ve marketlerden ürün çalan iki zanlı tutuklandı

- Şüphelilerin farklı zamanlarda binalara girmeleri - Şüphelilerin bisikletlerin bağlı oldukları zincirlerini keserek çalmaları - Şüphelilerin markette alışveriş yaparken hırsızlık yapmaları - Bir market çalışanın şüphelenerek zanlının çantasına fark ettirmeden bakması - Zanlıların emniyetten çıkarılması Adana 'da 19 bisiklet ve marketlerden ürün çalan iki zanlı tutuklandı - Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdıADANA (AA) - Adana 'da 19 bisiklet ve marketlerden ürün çaldıkları gerekçesiyle yakalanan iki zanlı tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde farklı tarihlerde 19 bisiklet ve marketlerden alkollü içecekle bazı ürünler çalan iki şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.Hırsızlıkların gerçekleştirildiği bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen polis, zanlıların A.C.T. ve S.O. olduğunu belirledi.Ekipler, A.C.T'yi kovalamaca sonucu Ulubatlı Hasan Mahallesi'nin ara sokaklarında, S.O'yu da evinde yakaladı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Şüphelilerin, farklı tarihlerde bisiklet ve marketlerden çeşitli ürünler çalması güvenlik kameralarına yansıdı.

Alışveriş Akalan Alkollü İçecek Bisiklet Hırsız 

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