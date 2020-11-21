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21 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
ADANA - Adana'da 17 kişilik servis aracında 41 işçi taşıyan ehliyetsiz sürücüye para cezası

ADANA - Adana'da 17 kişilik servis aracında 41 işçi taşıyan ehliyetsiz sürücüye para cezası

- Durdurulan minibüs - Minibüsün ağırlıktan ezilen tekerleri - Araç içerisindeki yolcular - Yolcuların araçtan indirilmesi - İndirilen yolcuların sayılması - Minibüsün içerisindeki oturma düzeni Adana 'da 17 kişilik servis aracında 41 işçi taşıyan ehliyetsiz sürücüye para cezası - Yolculara da sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesiyle ceza uygulandıADANA (AA) - Adana 'da 17 kişilik servis minibüsünde 41 tarım işçisi taşıyan ehliyetsiz sürücü ve yolculara para cezası verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, S.H'nin kullandığı 01 MA 0306 plakalı servis minibüsünü Adana - Karataş kara yolunda durdurdu.Ekipler, 17 kişilik araçta tarladan dönen 41 tarım işçisi bulunduğunu belirledi.Ehliyetiz olduğu tespit edilen sürücü S.H'ye, "taşıma sınırı üzerinde yolcu almak", "belediyeden alınan izin ve ruhsatta belirtilen faaliyet konusu dışında yolcu taşımak", "ehliyetsiz araç kullanmak" ve "araçta teknik değişiklik yapmak"tan para cezası uygulandı. Araç da trafikten 60 gün men edildi.Ekipler ayrıca 41 yolcuya da yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesiyle ceza verdi.Polis kamerasına yansıyan görüntüde, daha çok yolcu taşıyabilmek için aracın koltuklarının söküldüğü yer alıyor.

Para Cezası Tarım İşçisi Araç Kullanmak Ehliyetsiz Sürücü Servis Aracı 

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