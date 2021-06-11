ADANA - 3 dolandırıcılık zanlısı tutuklandı

- Zanlıların emniyetten çıkışı - İl Emniyet Müdürlüğünün dış görüntüsüADANA (AA) - Adana 'da, telefonda kendilerini polis olarak tanıttıkları kişiyi dolandırarak 40 bin lirasını aldıkları ileri sürülen 3 şüpheli tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, İ.Ç'nin, telefonda kendilerini polis olarak tanıtan kişilerce 40 bin lirası alınarak dolandırıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.Ekipler, yaptıkları araştırmayla Şanlıurfa'da ikamet eden H.İ, O.K. ve A.I'yı yakaladı. Adana Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüpheliler, işlemlerin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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