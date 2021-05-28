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28 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
ADANA - 2 kadının öldürülmesiyle ilgili yakalanan 5 zanlı serbest bırakıldı

ADANA - 2 kadının öldürülmesiyle ilgili yakalanan 5 zanlı serbest bırakıldı

- Kozan Adalet Sarayı binası - Jandarma aracının gelişi - Şüphelilerin araçtan indirilerek adliye binasına getirilmeleri Adana 'da 2 kadının öldürülmesiyle ilgili yakalanan 5 zanlı serbest bırakıldıADANA (AA) - Adana 'nın Kozan ilçesinde 2 kadının silahla öldürülmüş bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli serbest bırakıldı.Eskikabasakal Mahallesi'nde 24 Mayıs'ta, Tuğçe Duman (27) ve dayısının imam nikahıyla birlikte yaşadığı Suriye uyruklu Melek Elşemo'nun (24) tabancayla öldürülmesiyle ilgili 3 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 5'e yükseldi.Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere tamamı serbest bırakıldı.Ekiplerin olaya ilişkin soruşturması sürüyor. - OlayKozan ilçesinde 24 Mayıs'ta, sokakta park halindeki bir otomobilden şüphelenen vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirmişti. Bölgeye sevk edilen ekipler, otomobilde Tuğçe Duman, yaklaşık 100 metre mesafedeki arazide de Melek Elşemo'nun cesediyle karşılaşmıştı. 2 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Adli Kontrol Jandarma Akalan Adliye Binası Irak 

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