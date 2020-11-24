ADANA - 1. kat penceresinden otomobilin üzerine düşen tamirci yaralandı
- Güzelyalı Mahallesindeki 10 katlı bina - Hasar gören otomobilden görünüm - Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması Adana 'da 1. kat penceresinden otomobilin üzerine düşen tamirci yaralandıADANA( AA) - Adana 'nın merkez Çukurova ilçesinde tamir için gittiği 1. kattaki evin penceresinden park halindeki bir otomobilin üzerine düşen işçi yaralandı.Alınan bilgiye göre, tamirci Özgür Aydın (19), Güzelyalı Mahallesinde tamirat işleri için 10 katlı binanın 1. katındaki eve gitti. Evin penceresini tamir ederken dengesini kaybeden Aydın, yol kenarında park halindeki 34 ELZ 57 plakalı otomobilin üzerine düştü. Aydın'nın düştüğünü fark eden iş arkadaşları, 112 acil sağlık ekiplerine haber verdi. İlkyardım ekiplerinin müdahale ettiği yaralı, Çukurova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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