Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
Adalet Bakanı Gül, depremzede aileye başsağlığı ziyaretinde bulundu - ÇORUM

Adalet Bakanı Gül, depremzede aileye başsağlığı ziyaretinde bulundu - ÇORUM

- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün depremzede aileye taziye ziyareti - Bakan Gül'ün aile ile sohbet etmesi - Kur'an - ı Kerim okunması ve dua edilmesiAdalet Bakanı Gül, depremzede aileye başsağlığı ziyaretinde bulunduÇORUM (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İzmir'deki depremde yakınlarını kaybeden aileye başsağlığı ziyaretinde bulundu.Gül, temaslarda bulunmak için geldiği Çorum 'da, İzmir'deki depremde anneleri Arife Yücel'in yanı sıra çocukları Lena ve Vera'yı kaybeden, İzmir Adliyesi çalışanlarından Deniz - Nilay Yücel çifti ile Diren ve Feda'nın ailesi Hüseyin - Emine Yücel çiftini ziyaret etti.Yavrutuma Mahallesi'ndeki yakınlarının evinde bulunan Yücel ailesinin acısını paylaşan Gül, başsağlığı dileğini iletti.Ziyarette Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşkın da yer aldı.Bayraklı ilçesinde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nda göçük altında kalarak yaşamını yitiren babaanne Arife Yücel (60) ile torunları 3 yaşındaki Diren, 4 yaşındaki Lena, 6 yaşındaki Vera ve 10 yaşındaki Feda Yücel'in cenazeleri, Çorum 'da toprağa verilmişti.

Depremzede Başsağlığı Cenaze Deprem Taziye Ziyareti 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Denizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk GörüntülerDenizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk Görüntüler
Depremden Sonra Deniz Suyu Yükseldi, Otelleri Su BastıDepremden Sonra Deniz Suyu Yükseldi, Otelleri Su Bastı
Şehit Kaymakam Son Yolculuğuna UğurlandıŞehit Kaymakam Son Yolculuğuna Uğurlandı
Tanju Gürsu son yolculuğuna uğurlandıTanju Gürsu son yolculuğuna uğurlandı
CHP milletvekilinin acı günüCHP milletvekilinin acı günü
Savcı Mehmet Selim Kiraz Son Yolculuğuna UğurlandıSavcı Mehmet Selim Kiraz Son Yolculuğuna Uğurlandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı