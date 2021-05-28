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28 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
Açılışına saatler kala Taksim Camii havadan görüntülendi

Açılışına saatler kala Taksim Camii havadan görüntülendi

Taksim Camii görüntüsü

( İSTANBUL ) - İSTANBUL


- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katılımıyla bugün ibadete açılacak olan Taksim Camii havadan görüntülendi. Mimarlığını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin Mimarı Şefik Birkiye ile Selim Dalaman’ın yaptığı Taksim Camii, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla bugün açılıyor. Temeli 2017 yılında atılan Taksim Camii 2 bin 482 metrekarelik alanda inşa edildi. 9 metre 45 santimetre yüksekliği ile Türkiye'deki en yüksek mihraplardan birine sahip olma özelliğini taşıyan caminin, kapalı ibadet alanında 2 bin 250 kişi aynı anda namaz kılabilecek. Açılışına saatler kalan Taksim Camii havadan görüntülendi. (ZA-
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