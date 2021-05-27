Acılı babanın en ağır yükü... 2 yaşındaki çocuk su dolu kovaya düşerek boğuldu

-Yakınları detay

-Cenazenin alınışı

-Cenaze aracına konulması

-Babadan detay

-Cenaze aracının gidişi



( ANTALYA )- Boğularak ölen 2 yaşındaki oğlunun tabutunu güçlükle taşıdı- Babasının çalıştığı işyerinin banyosundaki su kovasına düşen 2 yaşındaki çocuk, boğularak hayatını kaybetti ANTALYA



- Antalya’da babasının çalıştığı iş yerinin banyosunda su dolu kovaya düşen 2 yaşındaki çocuk boğularak yaşamını yitirdi. Çocuğunun konulduğu küçük tabutu taşıyan babanın oldukça üzgün olduğu gözlendi. Olay, dün öğle saatlerinde Antalya'nın Kumluca ilçesindeki Yaş Sebze ve Meyve Hali’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, baba Özen Koç çalıştığı sırada 2 yaşındaki oğlu Mehmet Ali Koç, işyerinin banyosunda oynamaya başladı.

Bu sırada banyodaki su dolu kovaya yüz üstü düştü. Kovada hareketsiz duran çocuğu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, küçük çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Mehmet Ali Koç’ün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna getirildi.

Morg önünde cenazeyi almaya gelen baba Özen Koç’un oldukça üzgün olduğu gözlendi. Otopsinin ardından cenaze, baba ve yakınlarının taşıyarak getirdiği küçük tabuta konuldu. Küçük çocuğun cenazesi toprağa verilmek üzere Hatay'a gönderildi.

