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09 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
'Açık havada bana kimse maske taktıramaz' dedi, ne maskeyi taktı ne de polisi

'Açık havada bana kimse maske taktıramaz' dedi, ne maskeyi taktı ne de polisi

Kadının polise direnme görüntüleri

( BURSA ) "Açık havada bana kimse maske taktıramaz" dedi, ne maskeyi taktı ne de polisi- "Açık havada maske takmak zorunlu değil" dedi polisi çileden çıkardı BURSA

Polis Memur Genç Kadın 


- Korona virüs tablosunda turuncuya boyanan Bursa'da şehrin merkezinde maskesiz yürüdüğü için kendisini uyaran polise direnen genç kadının, "açık havada maske takmak zorunlu değil" iddiası herkesi şok etti. Sadece Türkiye'de 29 bin kişinin ölümüne sebep olan virüsü yok sayan kadının, "Ben kör değilim, ölümcül virüs yok. Korkmuyorum, gerekirse de ölürüm" sözleri polisi çileden çıkartsa da sabırlı tavrıyla polisler bir çok vatandaşın takdirini topladı. Merkez Osmangazi ilçesindeki Kent Meydanından 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na doğru maskesiz yürüyen genç kadını uygulama sırasında fark eden trafik polisleri onu durdurup maske takmasını istedi. "Kimse bana maske taktıramaz, burası açık hava, açık havada maske takmak zorunlu değil" diyerek polis memurlarına bağırmaya başlayan genç kadın çevredeki vatandaşları şaşırttı. Polisler böyle bir kararın olmadığını söylese de, oralı olmayan kadın bağırmaya devam etti. Polis ekiplerine "Gücünüz bana yetiyor değil mi?" diyerek direnen genç kadın "Ben kör değilim, ölümcül virüs yok, ben korkmuyorum gerekirse de ölürüm" diyerek bir anda herkesin tepkisini üzerine çekti. Vatandaşların olay yerine toplanması üzerine polisler genç kadını polis otosuna bindirdi ve maske takmadığı için 392 lira cezai işlem uyguladı. (EV-İHS)
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