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12 Aralık 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Açık hava müzesi Ahlat'ın tarihi mekanları kısıtlamayla sessizliğe büründü

Açık hava müzesi Ahlat'ın tarihi mekanları kısıtlamayla sessizliğe büründü

drone görüntüsü

Yabancı Turist Kümbet Polis Ekipleri Tarihi Mekan Sokak Hayvanları 

-Kısıtlama ile sessizliğe bürüne şehir merkezi ve tarihi mekanlardan detay görüntüler

( BİTLİS -ÖZEL-DRONE) BİTLİS

- Türkiye genelinde Cumartesi ve Pazar gününü de kapsayan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sonrası Doğu Anadolu Bölgesinin tarihi eserleri ile zengin açık hava müzesi konumundaki Bitlis’in Ahlat ilçesi sessizliğe büründü.Korona virüsü tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında tarihi kent olan Bitlis’in Ahlat ilçesindeki cadde ve sokaklar ile tarihi mekanlar boş kaldı. Özellikle hafta sonları yerli ve yabancı turistlerin uğrak yerleri olan Ahlat ilçesindeki tarihi Selçuklu Mezarlığı, kümbetler, mağara yerleşimlerinin bulunduğu Harabeşehir sessizliğe büründü. Havadan drone ile çekilen görüntülerde ilçe halkının kısıtlamaya uyduğu gözlenirken, hafta sonları yüzlerce ziyaretçiyi ağırlayan 210 dönümlük alan üzerinde bulunan ve UNESCO geçici listesinde yer alan Selçuklu Meydan Mezarlığı, tarihi kümbetler kısıtlama ile birlikte boram boş kaldı.Öte yandan, ilçede uygulama yapan polis ekipleri denetimlerinde dışarı çıkan vatandaşların izin belgesi olup olmadığını kontrol etti.Sokağa çıkma kısıtlamasıyla boş kalan ilçe merkezinde sokak hayvanlarının boş cadde ve sokaklarda gönüllerince gezdiği gözlendi.
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