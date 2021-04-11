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11 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
Açelya Apartmanı'nda yıkım devam ederken apartmanda çatlaklar meydana geldi

Açelya Apartmanı'nda yıkım devam ederken apartmanda çatlaklar meydana geldi

Çatlak görüntüleri

Yıkım Çalışmaları Trol 

-yıkım görüntüleri
-genel ve detay

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara'nın Çankaya ilçesi İleri Mahallesi Mektep Sokak'ta bulunan Açelya apartmanında yıkım çalışmaları devam ediyor. Şu ana kadar apartmanın 2 katı ekipler tarafından yıkılırken, binada çatlaklar oluştu.Başkentte bulunan Açelya apartmanında yıkım çalışmaları devam ediyor. Apartmanının 2 katı ekipler tarafından yıkılırken, binanın diğer katlarında çatlamalar meydana geldi. Kontrollü bir şekilde yıkılmaya çalışılan binanın çevresinde ise geniş güvenlik önlemleri alındı. Polis barikatları genişletilirken, vatandaşlar bölgeden uzaklaştırıldı. (Mİ-
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