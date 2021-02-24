Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Aç kalan yavru köpekleri vatandaş besledi

Aç kalan yavru köpekleri vatandaş besledi

Aç kalan yavru köpekleri vatandaş besleme anları,

Yavru Köpek Yavru Köpekler Harekete Geç Cep Telefonu Sokak Hayvanları 

-Yavrulardan detay

( ADIYAMAN ) ADIYAMAN

- Bir vatandaş, Adıyaman'ın Sincik ilçesinde soğuk havalar ve sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle aç kalan yavru köpekleri besledi. Aç kalan yavru köpeklerin karınlarını doyurmak için bir biriyle yarışması ise dikkat çekti. Yılın yaklaşık 5-6 ayı kış şartlarının etkili olduğu Sincik ilçesinde soğuk hava şartları etkisini göstermeye devam ediyor. Hava sıcaklığının eksi 8 dereceye kadar düştüğü ilçede, sokak hayvanları da hem beslenmede hem de barınmada zorluk yaşıyor. İlçede etkili olan soğuklar havalar nedeniyle harekete geçen Orhan Çetin isimli vatandaş, aç kalan yavru köpeklerin olduğunu fark ettikten sonra kendi imkanlarıyla mama, sucuk ve süt aldı. Alınan malzemelerle günler sonra beslenebilen yavru köpeklerin karınlarını doyurabilmek için birbiriyle yarışması ise dikkat çekti. Yavru köpeklerin karnını doyuran Orhan Çetin’in örnek davranışı ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarınca kaydedildi. Karnı doyan köpekleri seven Çetin, sonrasında da bölgeden ayrıldı. (AE-SVY-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı