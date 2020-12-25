Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Aralık 2020 Cuma günü yayınlandı
- ABD’nin Nashville kentindeki şiddetli patlamada bilanço belli oluyor: 3 yaralı - Nashville polisi: 'Kasıtlı bir eylem olduğuna inanıyoruz'

- ABD’nin Nashville kentindeki şiddetli patlamada bilanço belli oluyor: 3 yaralı - Nashville polisi: 'Kasıtlı bir eylem olduğuna inanıyoruz'

olay yeri detay

( TENNESSEE ) - ABD’nin Nashville kentindeki şiddetli patlamada bilanço belli oluyor: 3 yaralı- Nashville polisi: "Kasıtlı bir eylem olduğuna inanıyoruz" TENNESSEE

Polis Hastane Terör Saldırısı Saldırı Yükselen 


- ABD'nin Nashville kentinde park halinde bir araçta meydana gelen patlamanın ardından 3 kişinin yaralandığı bildirildi.
Polis, olayın kasıtlı bir eylem olduğuna inanıldığını belirtti.
ABD'nin Tennessee eyaletine bağlı Nashville kentinde Noel sabahında park halindeki bir araçta meydana gelen patlamanın ardından başlatılan soruşturma sürüyor. Nashville Polis Departmanı patlamaya yönelik Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, patlamanın şehir merkezinde 06.30 sıralarında meydana geldiğini belirterek, "Bu kasıtlı bir eylem gibi görünüyor. Soruşturma devam ederken, kolluk kuvvetleri şehir merkezindeki sokakları kapatıyor" ifadelerini kullandı. Nashville Polisi Sözcüsü Don Aaron da, "Patlamanın kasıtlı bir eylem olduğuna inanıyoruz" dedi.
Nashville İtfaiye Sözcüsü Joseph Pleasant ise olay yerinde yaralanan 3 kişinin hastanelere kaldırıldığını, sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi. Patlamanın nedeni henüz bilinmezken, bir terör saldırısı olduğuna dair henüz bir açıklama yok. Patlama sonrası çıkan yangında bölgeden yükselen alev ve dumanlar uzak mesafelerden de görüldü.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement