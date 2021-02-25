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25 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
- ABD’nin California eyaletinde Covid-19’a bağlı ölümler 50 bini geçti - California, 50 bin can kaybını geçen ilk eyalet oldu

- ABD’nin California eyaletinde Covid-19’a bağlı ölümler 50 bini geçti - California, 50 bin can kaybını geçen ilk eyalet oldu

California'dan çeşitli hastane görüntüleri

(WASHINGTON) - ABD’nin California eyaletinde Covid-19’a bağlı ölümler 50 bini geçti- California, 50 bin can kaybını geçen ilk eyalet oldu WASHINGTON

Hastane Anma Töreni Lyon 


- ABD’nin California eyaleti, korona virüs kaynaklı ölümlerin 50 bin 993’e ulaşması ile ülkede 50 bin can kaybını geçen ilk eyalet oldu. Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınında vaka ve can kaybı sayısı bakımından dünyada ilk sırada yer alan ABD'nin California eyaletinde Covid-19 kaynaklı ölümler 50 bini geçti. Ülkede en yüksek vaka sayısı ve korona virüs kaynaklı can kaybının görüldüğü California’da toplam vaka sayısı 3 milyon 534 bin 791’e ulaşırken, virüs kaynaklı toplam can kaybı ise 50 bin 993 oldu. Böylece California, ülkede 50 bin can kaybını geçen ilk eyalet oldu. Yaklaşık 40 milyon nüfusa sahip eyalette en yüksek vaka sayısının kaydedildiği kent Los Angeles olurken, kentte toplam vaka sayısı 1 milyon 185 bin 457’e, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybı ise 20 bin 987’ye ulaştı. Öte yandan 1 milyon 834 bin 252 kişi virüsü yenerek iyileşti. Ülke genelinde ise korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 518 bin 363, toplam vaka sayısı da 28 milyon 974 bin 623 olarak açıklandı. Korona virüs kaynaklı ölümler, New York eyaletinde 48 bini, Texas’ta ise 42 bini geçti. ABD’de toplam can kaybının 500 bini geçmesinin ardından geçtiğimiz 23 Şubat’ta salgında hayatını kaybedenler için Başkan Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in katılımı ile Beyaz Saray'da anma töreni düzenlenmişti. Biden’ın eşi First Lady Jill Biden ve Harris’in eşi Doug Emhoff’un da katıldığı tören, Beyaz Saray’ın güney sütunlu girişinde gerçekleştirilirken, merdivenler hayatını kaybedenlerin anısına 500 mum ile donatılmıştı.
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