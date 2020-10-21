- ABD jetleri, Rus bombardıman uçaklarına eşlik etti

-Uçuş sırasında Rus bombardıman uçaklarına eşlik eden ABD jetleri



( MOSKOVA ) MOSKOVA



- Tarafsız sular üzerinde dün uçuş yapan Rusya’ya ait bombardıman uçaklarına ABD jetleri eşlik etti. ABD’ye ait F-22 tipi jetler, dün Uzak Doğu’daki tarafsız sular üzerinde uçuş yapan Rusya’ya ait 2 adet Tu-95MS tipi bombardıman uçağına eşlik etti. Rusya Hükümeti, 2 adet Tu-95MS tipi bombardıman uçağı Çukçi, Beaufort, Bering ve Ohotsk denizlerinin tarafsız suları üzerinde yaklaşık 12 saat boyunca planlı bir uçuş gerçekleştirdi. ABD Hava Kuvvetleri yaptığı açıklamada, Rus bombardıman uçaklarının uçuş rotası boyunca zaman zaman ABD’ye ait F-22 tipi jetlerinin yanı sıra Rusya’ya ait 2 adet Tu-95MS tipi bombardıman uçağına Rus Su-35S ve MİG-31 jetlerinin de eşlik ettiğini ifade etti.

ABD Hava Kuvvetleri, Rus uçaklarının görev sırasında hava sahasının kullanımına ilişkin uluslararası kurallara eksiksiz uyduğunu bildirdi.



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