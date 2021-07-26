Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Dünya
- ABD’de kum fırtınası zincirleme kazaya neden oldu: 7 ölü
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- ABD’de kum fırtınası zincirleme kazaya neden oldu: 7 ölü

- ABD’de kum fırtınası zincirleme kazaya neden oldu: 7 ölü

Olay yerinden görüntüler

Hastane Gesi Zincirleme Kaza Kum Fırtınası 

-Kazaya karışan araçlar
-Kum fırtınası araç içinden görüntü

( SALT LAKE CITY ) SALT LAKE CITY

- Amerika Birleşik Devletleri’nin Utah eyaletinde kum fırtınası nedeniyle meydana gelen zincirleme kazada en az 7 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. ABD’nin Utah eyaletindeki Millard bölgesine bağlı Kanosh kasabasında dün akşam saatlerinde etkili olan kum fırtınası nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi üzerine eyaletler arası bir otoyolda zincirleme kaza meydana geldi. Toplam 20 aracın karıştığı kaza sonucu en az 7 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Bazılarının durumu ağır olmak üzere çok sayıda kişinin yaralandığı öğrenildi. Yaralılar kara ve hava ambulanslarıyla hastaneye kaldırılırken, kazanın meydana geldiği otoyol saatlerce trafiğe kapatıldı.
İlgili Foto Galeriler
Anız yangını zincirleme kazaya neden oldu: 34 yaralıAnız yangını zincirleme kazaya neden oldu: 34 yaralı
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
İnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştıİnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştı
Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…
Dünyanın En İlginç Yeri! Şaşıracaksınız...Dünyanın En İlginç Yeri! Şaşıracaksınız...
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı