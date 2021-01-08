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08 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
- ABD’de korona salgınında rekor ölüm - Son 1 günde 4 binden fazla kişi öldü

- ABD’de korona salgınında rekor ölüm - Son 1 günde 4 binden fazla kişi öldü

ABD’den detay

(WASHINGTON) - ABD’de korona salgınında rekor ölüm- Son 1 günde 4 binden fazla kişi öldü WASHINGTON

Rekor Lyon 


- ABD’de korona salgınının başından bu yana can kaybında rekor kırılarak son bir günde 4 bin 134 kişi korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti. ABD’de korona virüs salgınında vaka ve can kaybı sayısı artıyor. Ülkede son bir günde korona virüs nedeniyle 4 bin 134 kişi hayatını kaybetti. Son 24 saatte 274 bin 190 korona virüs tespit edildi. Salgının başından bu yana günlük olarak en fazla can kaybı verildi.
ABD’de dün ise 268 bin 840 korona virüs vakası tespit edilmiş 3 bin 920 kişi hayatını kaybetti. Ülke genelinde son bir haftada 19 bin 230 kişi korona virüs nedeniyle can verirken 1 milyon 614 bin 756 korona virüs vakası tespit edildi. Korona virüs salgınından en faza etkilenen ülke olan ABD’de toplam vaka sayısı 22 milyon 132 bin 45’e yükselirken, salgında hayatını kaybedenlerin sayısı ise 374 bin 124 olarak açıklandı.
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