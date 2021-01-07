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07 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
- ABD'de Kongre baskınında Trump destekçisi kadının vurulma anı ortaya çıktı

- ABD'de Kongre baskınında Trump destekçisi kadının vurulma anı ortaya çıktı

Takım elbiseli silahlı bir adamın nişan alması

Güvenlik Görevlisi Başkent 

-kapıya tırmanan kadının silahın ateşlenmsiyle yere yığılması
-detay

(WASHINGTON) WASHINGTON

- ABD’nin başkenti Washington DC’de dün ABD Başkanı Donald Trump’ın destekçilerinin Kongre binasına gerçekleştirdiği baskında öldürülen Ashli Babbitt’in silahla vurulduğu anın görüntüsü ortaya çıktı. ABD’nin başkenti Washington DC’de dün ABD Başkanı Donald Trump'ın destekçilerinin Kongre binasına gerçekleştirdiği baskında Ashli Babbitt adlı bir kadın vurulmuş, ilerleyen saatlerde kadının hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Babbitt'in Kongre Binası'nın içinde göğsünden silahla vurulduğu anların görüntüleri ortaya çıktı. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, Babbitt'in Kongre binasının lobisine açılan kapının kırık penceresinden girmeye çalıştığı sırada bir kişinin silahını ateşlediği görülüyor. Silahın ateşlenmesiyle göğsünden vurulan Babbitt, sırt üstü yere yığılıyor. Öte yandan yerel medyaya yansıyan haberlere göre, Ashli Babbitt Hava Kuvvetleri'nde 4 kez görev yapmış üst düzey bir güvenlik görevlisiydi. Babbitt’i kimin öldürdüğü henüz bilinmiyor.
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