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07 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
- ABD’de Kongre Baskınında Öldürülen Kadının Hava Kuvvetleri Gazisi Olduğu Ortaya Çıktı - Trump Destekçileri, Kongre Baskınında Öldürülen Babbitt’i Şehit İlan Etti

- ABD’de Kongre Baskınında Öldürülen Kadının Hava Kuvvetleri Gazisi Olduğu Ortaya Çıktı - Trump Destekçileri, Kongre Baskınında Öldürülen Babbitt’i Şehit İlan Etti

Babbitt'in vurulma anı

(WASHINGTON) - ABD’de Kongre baskınında öldürülen kadının Hava Kuvvetleri Gazisi olduğu ortaya çıktı- Trump destekçileri, Kongre baskınında öldürülen Babbitt’i şehit ilan etti WASHINGTON

Şehit Güvenlik Görevlisi Başkent 


- ABD’nin başkenti Washington DC’de ABD Başkanı Donald Trump’ın destekçilerinin Kongre binasına yaptığı baskında öldürülen Ashli Babbitt’in Hava Kuvvetleri gazisi olduğu ortaya çıktı. ABD’nin başkenti Washington DC’de ABD Başkanı Donald Trump’ın destekçilerinin Kongre binasını baskınında bir kadın vurulmuş, kadının daha sonra hayatını kaybettiği açıklanmıştı. ABD Kongre Binası'nın içinde göğsünden vurularak öldürülen kadının Hava Kuvvetleri’nde görev yaptığı ortaya çıktı. Yerel medyaya yansıyan haberlere göre, ismi Ashli Babbitt olan kadın, Hava Kuvvetleri'nde 4 kez görev yapmış üst düzey bir güvenlik görevlisiydi. Kongre binasının lobisine açılan kapının kırık penceresinden tırmanırken vurulan Babbitt’i kimin öldürdüğü henüz bilinmezken, Trump destekçileri hayatını kaybeden kadını şehit ilan etti.
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