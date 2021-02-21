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21 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
- ABD’de 2 kadın Covid-19 aşısı yaptırmak için yaşlı kılığına girdi

- ABD’de 2 kadın Covid-19 aşısı yaptırmak için yaşlı kılığına girdi

Kadınların polis tarafından uyarılması

Polis 

-Detaylar

(WASHINGTON) WASHINGTON

- ABD’nin Florida eyaletinde 2 kadın yeni tip korona virüs (Covid-19) aşısı yaptırmak için yaşlı kılığına girdi. ABD’nin Florida eyaletinde iki kadın, korona virüs aşısı yaptırmak için yaşlı kılığına girdi. Orange County şerif ofisi tarafından yapılan açıklamada, 34 yaşındaki Olga Monroy Ramirez ve 44 yaşındaki Martha Monroy’un aşılama sıralamasında öne geçmek için yaşlı kılığına girdiği ancak polis tarafından tespit edildiği belirtildi. Polis, kadınları gözaltına almazken girişimlerin tekrar etmesi halinde gözaltına alınacakları konusunda uyarıda bulundu. Florida Sağlık Departmanından Dr. Raul Pino, kadınların yaşlı görünmek için eldiven ve gözlük kullandıklarını ifade etti.
ABD’nin Florida eyaletinde 65 yaş ve üstü kişilere Covid-19 aşısı yapılıyor.
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