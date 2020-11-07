ABD başkanlık seçiminde oyların sayımı North Carolina eyaletinde devam ediyor - CHARLOTTE
- Oy sayımından detaylarCHARLOTTE (AA) - ABD’de 59. başkanlık seçimlerinde Beyaz Saray’da koltuğa kimin oturacağı belirsizliğini korurken, bütün gözlerin üzerine çevrildiği 6 kritik eyalette oy sayımı devam ediyor. North Carolina eyaletine bağlı Charlotte kentindeki Mecklenburg Seçim Kurulu ofisindeki görevliler oy sayımına devam etti.
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