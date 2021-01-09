ABD Başkanı Joe Biden: “Yeni yönetim, Trump suçlamalarına değil, salgın ve ekonomiye odaklanacak”



- Seçilmiş Başkan Joe Biden Cuma günü düzenlediği basın toplantısında seçim seremonisinden, COVID aşısına bir çok konuda hazırlıklarını anlattı. Trump devir teslim töreninde istenmiyor.Kongrede başkanlığı onaylanan Biden 20 Ocak 2021’de düzenlenecek tören de görevi devir almaya hazırlanırken, Başkan Trump’In devir teslim törenine katılmayacağını açıklamasını iyi bir gelişme olarak nitelendirdi. Trump ile ilgili olarak “kendisinden en kötü beklentilerimi bile aştı” diyen biden Trump’In ülke için bir utanç kaynağı olduğunu söyledi.



Çarşamba günü başkentte yaşanan olayları 9-11 terör saldırıları ile kıyaslayan Biden “Bunun tek farkı görevde olan ABD başkanının cesaretlendirmesi ile gerçekleşmesi” dedi.

Trump’ın katılmama kararı ile ilgili olarak da “onunla aynı fikirde olduğum birkaç konudan biri” dedi.

Biden ayrıca başkanın kongredeki başkanlık sayımını engellemesi baskısına karşı duran Başkan Yardımcısı Mike Pence’in devir teslim töreninde bulunmasından mutluluk duyacağını ifade etti.

6 ayı daha olsa görevden alınması için desteklerdim.Trump’In görevden alınması talebi ile ilgili olarak da konuşan biden “eğer ofiste 6 ay daha süresi olsaydı bunun ile ilgili tüm çabaları desteklerdim. Ama şu anda hedefim ayın 20’sinde görevi alıp ve kontrolü sağlayarak planladığımız işleri gerçekleştirmek” dedi.

Çarşamba günü yaşanan olaylarla ilgili olarak Senatör Mitt Romney gibi bir çok Cumhuriyetçi Parti kongre üyesinin ne kadar doğru kişiler olduklarını ortaya koyduğunu ancak Ted Cruz gibi bazı Trump destekçilerinin de en az Trump kadar sorumlu olduğunu ifade etti.

Corona virüsü aşısı dağıtımı hızlanacak. Trump yönetiminin elde olan aşı miktarının yarısını ikinci aşı için tutma kararını kaldıracağını belirten biden elde olan aşılar ile ilk aşılamaların hemen yapılacağını ve gelecek olanlar ile ikinci dozların gerçekleşeceğini açıkladı.

Biden ayrıca Seçilmiş Başkan Yardımcısı kamala Harris’in eyaletler ile görüştüğünü belirterek aşının dağıtılmasının hızlandırılması için çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Perşembe günü ABD’de virüs nedeni ile ölüm vakaları ilk defa 4 bin kişinin üzerinde gerçekleşmişti.



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