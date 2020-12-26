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26 Aralık 2020 Cumartesi günü yayınlandı
- AB ülkelerine korona virüs aşıları teslim edildi - AB ülkeleri yarın aşılama uygulamasına başlayacak

- AB ülkelerine korona virüs aşıları teslim edildi - AB ülkeleri yarın aşılama uygulamasına başlayacak

von der leyen açıklama

( BRÜKSEL ) - AB ülkelerine korona virüs aşıları teslim edildi- AB ülkeleri yarın aşılama uygulamasına başlayacak BRÜKSEL

Misyon 


- Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen paylaştığı videolu mesajında AB ülkelerine yeni tip korona virüs (Covid-19) aşılarının teslim edildiğini duyurarak aşılamasını yarın başlayacağını belirtti.
Dünya genelinde yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında gözler aşı uygulamalarına çevrildi. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, videolu bir mesaj paylaşarak korona virüs aşılarının AB ülkelerine teslim edildiğini duyurdu. Ursula von der Leyen mesajında, "Zor bir yılda yeni bir sayfa açmaya başlıyoruz. Covid-19 aşısı tüm AB ülkelerine teslim edildi" ifadelerini kullandı. Leyen, yarın Avrupa genelinde aşı uygulamasına başlanacağını ifade etti.

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