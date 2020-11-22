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22 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
- AB Savunma Bakanları Toplantısı’na Hollandalı gazeteci izinsiz olarak bağlandı

- AB Savunma Bakanları Toplantısı’na Hollandalı gazeteci izinsiz olarak bağlandı

-Hollandalı gazetecinin toplantıya katıldığı anlar

( BRÜKSEL ) BRÜKSEL

Sosyal Medya Toplantı Konferans 


- Hollandalı gazeteci Daniel Verlaan, Avrupa Birliği (AB) Savunma Bakanları Konsey Toplantısı’na ait video konferansa ait katılım bilgilerinin bir bakan tarafından yanlışlıkla paylaşılması üzerine toplantıya izinsiz olarak bağlandı. Avrupa Birliği (AB) Savunma Bakanlarının video konferans yöntemi ile katıldığı ve basına kapalı olan Konsey Toplantısı’na Hollanda Savunma Bakanı Ank Bijleveld'in ihmali sonucu Hollandalı gazeteci Daniel Verlaan’da katıldı.
Toplantıya ülkesini temsilen katılan Hollanda Savunma Bakanı Bijleveld'in sosyal medya hesabı üzerinden yanlışlıkla söz konusu toplantının linklerini ve şifresini paylaştı. Hollandalı Bakanın paylaşımını göre Verlaan, link ve şifreyi kullanarak toplantıya bağlanmayı başardı. Toplantıya başkanlık eden AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, gazeteciyi uyararak, "Gizli bir toplantıya katıldığınızı ve bunun bir suç olduğunu biliyorsunuz değil mi? Polis gelmeden bir an önce çıksanız iyi olur" dedi.
Borrell’in uyarısının ardından Hollandalı gazeteci, "Evet, özür dilerim. Ben Hollandalı bir gazeteciyim. Toplantınızı böldüğüm için üzgünüm. Şimdi çıkıyorum" karşılığını vererek toplantıdan ayrıldı.
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