9 kişinin hayatını kaybettiği patlamada yaşanan panik anları kamerada

-personelin pencereden yoğun bakım ünitesine girmeleri

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( GAZİANTEP ) GAZİANTEP



- Gaziantep'teki 9 kişinin öldüğü hastanenin Covid-19 yoğun bakım ünitesinde çıkan yangın anlarında yaşanan panik cep telefonu ile görüntülendi.Gaziantep'te özel bir hastanenin Covid-19 yoğun bakım ünitesinde sabah erken saatlerinde çıkan ve 9 kişinin hayatını kaybettiği yangının başladığı anlar cep telefonu ile görüntülendi. Hastanenin yoğun bakım ünitesinden çıkan dumanlar görülürken personelin de hastaları kurtarmak için camdan içeriye girmeleri yer aldı.Görüntülerde hasta ve yakınlarının bağrışma sesleri de yer aldı.



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