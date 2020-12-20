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20 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
81 suç kaydı olan 18 yaşındaki hırsız tutuklandı

81 suç kaydı olan 18 yaşındaki hırsız tutuklandı

Kamera Görüntüleri

Akalan Kamera Güvenlik Kamerası Hırsız Polis Ekipleri 

-Asayiş Şube Müdürlüğünden çıkış

( İSTANBUL )- İşyerinden yapılan hırsızlık anı kamerada İSTANBUL

- İstanbul’da plaka ve işyerinden hırsızlık suçuna karışan 18 yaşındaki hırsız, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. 18 yaşında 81 suç kaydı bulunan hırsız tutuklanarak cezaevine gönderilirken, son hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri 21 ve 25 Kasım tarihleri arasında Şişli ve Bayrampaşa ilçelerinde, işyerinden hırsızlık ve plaka hırsızlığı yapan şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Olayların meydana geldiği yerlerde güvenlik kameralarını inceleyen ekipler şüphelinin önce eşkalini daha sonra kimliğini tespit etti. Şahıs yakalandı suç kaydı hayrete düşürdü Hırsızlık Büro Amirliği çalışmalar neticesinde iki ilçede meydana gelen hırsızlık olaylarında şüphelisi olduğu belirlenen Semih G. kıskıvrak yakalandı. Şüpheli sorgulanmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Emniyette ifadesi alınınca Semih G.(18)’in 81 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Buradaki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 81 kaydı bulunan hırsızın işyerinden hırsızlığı kamerada Yapılan araştırmalar sonucu görüntülerde, sabah saatlerinde aracını bir dükkanın yanına park ederek, yanındaki kimliği belirsiz bir kişiyle beraber saniyeler içerisinde çaldıkları malları kendi araçlarına yükledikleri anlar görüldü.

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