-fotoğraf



( ZONGULDAK ) 8. kattan beton zemine düşerek ölen Özgecan'ın erkek arkadaşının ifadeleri ortaya çıktı: "Yukarı çekmek için bileklerinden tutup mücadele ettim ama kayarak düştü"- Erkek arkadaş B.C.A: "Yapma aşkım diye bağırdım. Çok ama çok üzgünüm" ZONGULDAK



- Zonguldak’ta Ayşe Özgecan Usta'nın apartmanın 8'inci katından düşüp hayatını kaybetmesiyle gözaltına alınan Bartu C.A.’nın ifadesi ortaya çıktı. Bartu C.A. ifadesinde "Yapma aşkım diye bağırdım. Yukarı çekmek için bileklerinden tutup mücadele ettim ama kayarak düştü. Çok ama çok üzgünüm” dediği ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, önceki gece Aydoğmuş Sokak üzerinde 29 yaşındaki Ayşe Özgecan Usta, iddialara göre erkek arkadaşı Bartu C.A.'nın ile alkol aldıktan sonra tartıştı. Olayın ardından Özgecan Usta 8. kattan kattan beton zemine çakıldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özgecan Usta, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Genç kızın cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken; erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Bartu C.A. ise gözaltına alındı. Hakim karşısına çıkan Bartu C.A. hakkında çıkarıldığı mahkemece, ev hapsi ve adli kontrolle yurt dışı çıkış yasağı kararı verildi.

Özgecan’ın sevgilisi o akşam yaşananları anlattı Bartu C.A., mahkemede verdiği ifadesinde, "Ankara'dan yanıma geldi. Ben de Ankara'ya gittiğimde yanına giderdim, tek yaşıyordu. Zonguldak'a geldiğinde de bende kalıyordu. Aramızda herhangi bir sorun yoktu. Olay günü akşam işe gitmek için evden çıktım. Akşam eve geldim ve terasta beraber yemek yiyerek sohbet ettik. Her şey gayet normaldi. İçeri geçtiğimizde evlilik sohbeti açarak evlenmek istediğini söyledi.



Ben de kendisine evleniriz dedim. Konuyu tartışmayı devam ettirdi. Sonra evden gitmek istediğini söyledi.



Ben kendisine saatin geç olduğunu ve sokağa çıkma yasağı olduğunu söyledim. Sonra biraz sakinleşti ve salonda oturduk. Bir süre sonra Ayşe Özgecan Usta'nın bir anda balkona çıkarak kendini atacağını söyledi.



Kendimi atarım dedi.

Tırabzanlara tutundu ve yüzü bana dönüktü. Hemen yanına koştum. 'Dur, yapma aşkım' diye bağırdım. Eli balkon korkuluğu yani tırabzanda tutuluydu. Yukarı çekmek için bileklerinden tutup mücadele ettim ama bu sırada Ayşe Özgecan Usta, kayarak düştü. Ben hemen 112 Acil Servis'i kendi telefonumla aradım. Sonra aşağıya indim. Bunlara alt kat komşum şahittir. Bu olanlar nedeniyle şok geçirdim. Üzgünüm, çok üzgünüm” dediği ortaya çıktı. B.C.A.'nın kimse ile görüşmediği başka bir evde kaldığı öğrenildi.



loading...