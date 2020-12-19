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19 Aralık 2020 Cumartesi günü yayınlandı
8. kattan atlayan genç avukat hayatını kaybetti

8. kattan atlayan genç avukat hayatını kaybetti

- Olay yerinden görüntü

Polis Hastane Bild Sağlık Ekipleri 

-- Polisin incelemesinden görüntü
-- Hayriye Sena Bozkurt'un fotoğrafı
-- Detaylar

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 8. kattaki evinin penceresinden atlayan 25 yaşındaki avukat hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Kılıçaslan Mahallesi Sivas Caddesi üzerinde meydana gelen olayda 25 yaşındaki Avukat Hayriye Sena B, iddiaya göre 8. katta bulunan ikametinin penceresinden aşağı atladı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ambulansla en yakın hastaneye kaldırılan Hayriye Sena B., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yeri inceleme ekipleri ise Hayriye Sena B'nin ev ve çevresinde inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (TB-
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