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17 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, vefatının yıl dönümünde kabri başında anılıyor

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, vefatının yıl dönümünde kabri başında anılıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Gelişi

Anma Töreni Abrin Irak 

-Ahmet Özal’ın gelişi
-Bakan Soylu’nun gelişi
-Detaylar

( İSTANBUL -FOTOĞRAFLI)- Törene katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İnfitar suresini okudu İSTANBUL

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın 28’inci vefat yıl dönümü nedeniyle kabri başında düzenlenen anma törenine katıldı.
Erdoğan, törende İnfitar Suresi’ni okudu.8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın 28. ölüm yıl dönümünde Topkapı'da bulunan Anıt Mezar'da anma töreni düzenlendi.
Anma törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Özal ailesinin üyeleri katıldı.
Törende Özal'ın kabrine çelenk bırakıldı. Çelenk bırakılmasının ardından merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal için dualar okundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da törende İnfitar Suresi’ni okudu.Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Özal’ın eşi Semra Özal ve oğlu Ahmet Özal ile bir süre görüşerek tekrar taziye dileklerini iletti.
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