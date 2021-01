7 yaşında taktığı küpenin alerji yapması hayatının felaketi oldu

-Kızdan ve kulaklarından görüntüler

-Anne, kız ve babayla röportajlar



( ERZİNCAN )- Kulaklarında keloid oluşan Yağmur, tedavi olamazsa duyamayacak ERZİNCAN



- Erzincan'da yaşayan Yıldız ailesinin kızları Yağmur'un (17) kulaklarında, henüz 7 yaşındayken taktığı küpelerin alerji yapması sonucu keloid oluştu. Yağmur, tedavi olamazsa duyamayacak.Erzincan merkezde oturan Yıldız ailesinin 4 çocuğundan Yağmur'un kulaklarında, 7 yaşındayken taktiği küpelerin alerji yapmasıyla yaralar oluşmaya başladı ve keloid oluştu. Kulak yaraları bir türlü iyileşmeyen Yağmur Yıldız, "Okulumdan geri kaldım, derslerime çalışamıyorum. Herkesin bakışlarından rahatsız oluyorum. Doktorlar keloid hastalığı diyor. Her geçen gün kulaklarımdaki yaralar büyüyor. Çaresi bulunmazsa kulaklarım kapanacak, duymayacağım. Kanama yaptığı için günlük üstümü değişmek zorunda kalıyorum. Dışarı çıktığım zaman saçlarımla kapatıyorum. Lütfen bana yardım edin" şeklinde konuştu.

"Her gün kanlı yastığını yıkıyorum"Yağmur Yıldızın annesi Perişan Yıldız, "Yaklaşık 10 yıldır kızımın tedavisi için elimizden geleni yaptık ama bir sonuç alamadık. Her gün kanlı yastığını yıkıyorum. Kızımın bağırmasını, ağlamasını dinliyorum. Geceleri sabaha kadar yatamıyor. Ankara'ya götürdük, Erzurum'a götürdük, Trabzon'a götürdük hiç bir yerde çaresini bulamadık. 'İstanbul'da tedavisi var' dediler oraya da götürmeye gücümüz yok" diye konuştu.

Yağmur'un babası Halis Yıldız, "İnşaatlarda çalışarak evimi geçindirmeye çalışıyorum. Tedavi ettiremezsem yakında kızımın kulakları kapanacak, duymayacak. Tedavi için yardım bekliyoruz" dedi.

Keloid nedir?Yaraların iyileşme sürecinde aşırı hücre üretimi sonucunda oluşan aşırı fıbroz dokuya 'keloid' adı verilir. Keloid, pembe, kırmızı veya ten rengi, düzensiz yumru görünümünde, sert, elastik kıvamlı oluşumdur.



loading...