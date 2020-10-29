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29 Ekim 2020 Perşembe günü yayınlandı
7 kişinin yaralandığı servis kazası sonrası araç plakasını ve otelin tabelasını sökme yarışı

7 kişinin yaralandığı servis kazası sonrası araç plakasını ve otelin tabelasını sökme yarışı

AMBULANSTA YARALI

Yarış Hastane Araç Plakası Çekim Basın Mensupları 

-BAŞKA BİR AMBULANSIN GELİP YARALI ALMASI
-OTEL GÖREVLİLERİNİN PLAKA SÖKME VE TABELA KALDIRMA TELAŞI
-POLİSİN PLAKAYI GERİ TAKTIRMASI
-DETAY

( ANTALYA )- Otel servis minibüsü devrildi: 7 yaralı- Sökülen plaka polisin müdahalesiyle yerine takıldı ANTALYA

- Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir otelin yöneticilerini taşıyan servis minibüsü, refüjde bulunan palmiyeye çarptıktan sonra devrildi. Kazada şoförle birlikte otelin 6 birim amiri yaralandı. Kazanın ardından olay yerine gelen bazı kişilerin, çekim yapıldığını görünce aracın plakasını ve otele ait tabelayı kaldırdığı gözlendi.Kaza, Sorgun Mahallesi Titreyengöl Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sorgun istikametinden gelip Titreyengöl istikametine gitmekte olan Ali Demir’in kullandığı 07 DCU 41 plakalı Mercedes Sprinter marka minibüs, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak refüjde bulunan palmiyeye çarptıktan sonra devrildi. Kazada, otelde birim amiri olarak görev yaptıkları belirtilen Enver Bayrak, Özlem Burcu, Levent Güçlü, Cevit Güvener, Funda Şafak ve Emel Ergiydiren yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulanslarla Manavgat’ta bulunan hastanelere kaldırıldı.Yaralıların hastaneye götürülmesinin ardından kendisini iyi hissetmediği gözlenen araç sürücüsü Ali Demir de özel araçla kontrol amaçlı olarak hastaneye götürüldü.Plaka ve tabela sökme yarışıKazanın ardından yaralılara ambulansta müdahalede bulunulurken, basın mensuplarının çekim yaptığını gören bazı kişiler, kameralarda görünmemesi için aracın plakasını ve aracın camında bulunan otel tabelasını kaldırmak için yarıştı. Polislerinin uyarısı sonucu sökülen plaka yerine geri takıldı.
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