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02 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
7 kişinin hayatını kaybettiği Barış Sitesi'ndeki bir apartmanın dozerle yıkılış anı kamerada

7 kişinin hayatını kaybettiği Barış Sitesi'ndeki bir apartmanın dozerle yıkılış anı kamerada

Binanın yıkılış anı

( İZMİR ) İZMİR

Deprem Kamera Trol 


- İzmir'de meydana gelen depremde çöken ve 7 kişinin hayatını kaybettiği Barış Sitesi'ndeki bir apartmanın dozer tarafından yıkılış anı kameralara yansıdı. Geçtiğimiz Cuma günü İzmir'in Seferihisar ilçesinde meydana gelen 6.6 deprem en çok Bayraklı ve Bornova ilçelerini etkilemişti. Bayraklı ilçesinde bulunan Barış Sitesi'nde ise 4 bloktan 3'ü yan yatmış 1'i ise çökmüştü. 7 kişinin hayatını kaybettiği sitede çöken apartman için kontrollü yıkım çalışması başlatıldı. Dozerlerle yıkımı gerçekleştirilen binanın yıkım anı kameralar tarafından kaydedildi. (SY-
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