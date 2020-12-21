--Polisler ikna detay

--İtfaiye şişme yatak detay

--Şahsın indirilmesi detay

-Görüntü Bilecik İHA klasörü içinde BİLECİK İNTİHAR ADLI VİDEO



( BİLECİK ) - 7 katlı binanın çatısına çıkan adam, 1 saatlik uğraş sonrası intihardan vazgeçirildi- Eşi ve Çocuklarını göremeyince 7 katlı binanın çatısına çıktı BİLECİK



- Bilecik’te 7 katlı bir apartmanın çatısına çıkarak, intihar etmek vatandaşı polisler uzun uğraş sonucu ikna etti. Eşi ve çocuklarını göremediği ve bunun için intihar etmek istediğini dile getiren adam karakola götürüldü. Olay, Bilecik merkez İstasyon Mahallesi TOKİ K-5 bloğun çatısında meydana geldi. Bayram S. isimli vatandaş, eşi ve çocuklarını göremediği gerekçesiyle 7 katlı binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Şahsın çatıda intihar girişiminde bulunduğunu gören vatandaşlar, durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis bina çevresinde büyük bir güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise bina önüne olası bir atlamaya karşı şişme atlama yatağı açtı. Polis ekipleri evin çatısına çıkarak, Bayram S.’yi uzun süre ikna etmeye çalışırken, yaklaşık bir saat süren ikna çalışmaları sonucu şahıs intihardan vazgeçirildi. Bayram S., eşi ve çocuklarını göremediği gerekçesiyle intihar girişiminde bulunduğunu söylerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. (CKT-



loading...