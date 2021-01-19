650 yıllık İncil'i 3 milyon dolara jandarmaya satmaya çalışırken yakalandılar



- Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde alıcı kılığına giren Jandarma ekipleri, 3 milyon dolara satışa çıkarılan 650 yıllık İncili ele geçirdi. Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 3 milyon dolara satılık İncil ihbarını alan Jandarma ekipleri alıcı kılığına girdi. Bunun üzerine jandarma ekipleri, İncil’i 3 milyon dolara satmak isteyen satıcılarla iletişime geçti. Operasyon kapsamında şüphelilerle buluşan alıcı kılığındaki jandarma ekipleri M.D. ve K.T.'yi yakaladı. Ceylan derisinden yapılmış İncil muhafaza altına alınırken, şüpheliler hakkında başlatılan soruşturma sürüyor. HG-



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