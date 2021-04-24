Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
65 bin TL'lik takı ve tespih çalan şahıs yakalandı

65 bin TL'lik takı ve tespih çalan şahıs yakalandı

- Güvenlik kamerası görüntüsü

Kamera Kaydı Akalan Güvenlik Kamerası Hırsız Polis Ekipleri 

-- Şahsın emniyetten çıkarılışı
-- Detaylar
-- Tespih ve takılardan detay

( KAYSERİ )- Şüpheli 45 saat kamera kaydı izlenerek tespit edildi KAYSERİ

- Kayseri'de bir iş yerinin camını kırarak 65 bin TL değerinde gümüş takı ve tespih çalan şahıs, 45 saatlik kamera kaydı izlenerek tespit edildi. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada şüpheli şahıs 130 parça çalıntı malzeme ile yakalanarak gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre Cumhuriyet Mahallesi Burç Caddesi'nde meydana gelen olayda gece saatlerinde bir iş yerinin camı kırılarak 65 bin TL değerinde gümüş takı ve tespih hırsızlığı meydana gelendi. İşyeri sahibinin ihbarı üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri 38 adet güvenlik kamerası ve 45 saat kamera kaydı izlenerek hırsızlık suçunu A.Ç'nin gerçekleştirdiği tespit edildi. Şüpheli şahıs olaydan kısa bir süre sonra polis ekiplerince 130 parça çalıntı malzeme ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan şahsın iş yerinin camını kırarak içeri girmesi çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi. A.Ç., emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. (TB-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement