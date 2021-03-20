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20 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
60 hanenin yandığı köye yardım yapmak isteyenler için köy muhtarı Duman uyardı

60 hanenin yandığı köye yardım yapmak isteyenler için köy muhtarı Duman uyardı

Muhtar ile röp

Köy Muhtarı Kaymakamlık Samanlık Irak 

-Köye getirilen ot kamyonu
-Ot kamyonunundaki otların indirilmesi

( ARTVİN )- Artvin’in Yusufeli ilçesi Dereiçi köyü muhtarı Sabri Duman:“Nakdi yardım yapacak olan arkadaşlar kaymakamlık üzerinden köyümüze bir hesap açıldı; Yardımlarını o hesaba yapsın” ARTVİN

- Artvin’in Yusufeli ilçesi Dereiçi köyünde 4 gün önce 60 evin küle döndüğü yangının ardından yaralar sarılmaya çalışılıyor. Köye Türkiye’nin dört bir yanından ve Artvin’in diğer ilçelerinden çeşitli yardımlar gelirken, Köy muhtarı Sabri Duman, kendilerine yapılacak veya gönderilecek yardımlar için uyarılarda bulundu. Köy olarak bir yangın afeti yaşadıklarını belirten muhtar Sabri Duman “Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanından yardım için arayan herkese teşekkür ediyorum. Nakdi yardım yapacak olan arkadaşlar kaymakamlık üzerinden köyümüze bir hesap açıldı, yardımlarını oraya yapabilirler. Böylece hem burada yardımlar ile ilgili bir yığılma olmaz, kirlilik olmaz hem de ihtiyaç sahibinin neye ihtiyacı varsa oraya gelecek nakdi yardımları Kaymakamlık gerekli yerlere ulaştırır, kimin neye ihtiyacı varsa onun temin edilmesini sağlar. Bizi bu süreçte yalnız bırakmayan tüm hemşerilerimizden, dostlarımızdan Allah razı olsun” dedi.
Öte yandan yangında samanlıklarındaki samanları ve otları yanan köy halkına destek olmak için Artvinli boğacılar da köye bir kamyon dolusu ot götürerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırdılar. (AD-ÖS-Y)
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