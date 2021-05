-Kabirlerden görüntü

-Mehmet Gökgöz röportaj

-Genel ve detay görüntüler



( DİYARBAKIR ) 6-8 Ekim olaylarında oğlunu kaybeden Mehmet Gökgöz: " Bu olayın içerisinde parmağı olan kardeşim dahi olsa cezasını versinler" DİYARBAKIR



- Diyarbakır’da 6-8 Ekim 2014'te terör örgütü YPG ve PKK yandaşlarının 'Kobani' olaylarını bahane ederek çıkardığı olaylarda vahşice öldürülen Hasan Gökgöz’ün babası Mehmet Gökgöz, Ankara'daki Kobani davasına ilişkin açıklamalarda bulunarak, "Ne savunması, cinayeti işleyenler bellidir. Bu olayın içerisinde parmağı olan kardeşim dahi olsa cezasını versinler" dedi.

6-8 Ekim olayları olarak da bilinen Kobani olaylarına yönelik soruşturma kapsamında aralarında Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ, Altan Tan, Ahmet Türk gibi isimlerin de yer aldığı 108 sanıklı davanın ikinci duruşması Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesinde dün başladı.

Kobani olaylarını ateşleyerek 37 masum insanın hayatını kaybetmesine neden olan sanıkların savunmalarının alınacağını belirten olayda vahşice öldürülen Hasan Gökgöz’ün babası Mehmet Gökgöz, cinayeti işleyenlerin belli olduğunu söyledi.



Gökgöz, "Bunlar savunma diyorlar, ne savunması, kimin savunması zaten cinayeti işleyenler bellidir, bu avukatlar kimin savunmasını yapıyorlar. 7 yıldır hepsi belli ve her şey ortadır, daha kimin savunmasını yapıyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu, dostlarımız diyor, senin de onlardan farkın yok, Selahattin Demirtaş boşuna içerde diyor, peki boşunaysa bu şehitlerin ne suçu vardı? Ne suç işlediler de bu mezardalar, her gün içimiz yanıyor. Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu, senin oğlun olsaydı acaba dost der miydin, siz kimle uğraşıyorsunuz. Selahattin Demirtaş’ın suçu bellidir, ‘Her tarafı Kobani yapın’ diyerek çağrıda bulunmuştu. Figen Yüksekdağ, Gültan Kışanak ve Zübeyde Zümrüt, yaptıkları açıklamalarda ‘Ne kadar İslami dernek varsa onları öldürün, yok edin ve her tarafı Kobani yapın’ diyorlardı. Siz kimin savunmasını yapıyorsunuz. Hele bir gelin bizlere sorun, bizleri de bu davaya dahil etsinler. Biz derdimizi anlatalım. Onlarla karşı karşıya gelip hakim ve savcılara derdimizi söylemek istiyoruz. O, 6-8 Ekim’i bir biz biliriz bir de Allah bilir. Adalet neyse yerini bulsun. Bu olayın içerisinde parmağı olan kardeşim dahi olsa cezasını versinler. Kimin parmağı da var ise cezalandırmasını istiyoruz” diye konuştu.

(MB-YRT-