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19 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Kırklareli sessizliğe büründü

56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Kırklareli sessizliğe büründü

boş cadde ve sokaklardan detay

Hafta Sonu Sokağa Çıkma Yasağı 

-Polis ekipleri uygulama

( KIRKLARELİ ) KIRKLARELİ

- Yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması Kırklareli’nde saat 21.00 itibarıyla başladı.
Yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı saat 21.00 itibarıyla başladı.
Görevlilerin haricinde kimsenin dışarda olmadığı kentte trafik de en düşük seviyeye düştü. Kırklareli’nin en işlek caddelerinden olan Özgürlük ve Demokrasi Meydanı, Cumhuriyet Meydanı ve İstasyon caddesi sessizliğe büründü. Güvenlik güçleri sorumluluk bölgelerinde denetimlerini sürdürüyor. Sokağa çıkma kısıtlaması 15 Şubat Pazartesi 05.00'te sona erecek. (HC-
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