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07 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
56 saatlik sokağa çıkma kısıtlama sonrası vatandaşlar kızaklarla kayarak stres attı

56 saatlik sokağa çıkma kısıtlama sonrası vatandaşlar kızaklarla kayarak stres attı

kızakla kayanlardan görüntü

( KARS ) KARS

Hava Sıcaklığı Kar Yağışı 


- Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kar yağışının ardından hava sıcaklığının eksilere düşmesiyle vatandaşlar kızaklarını alarak kaymanın keyfini yaşadı. Hafta sonu Sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı evde kalan vatandaşlar kısıtlamaların bitmesiyle kendilerini dışarıya attı. Vatandaşlar ve çocuklar sosyal mesafeye ve maskeye dikkat ederek kızaklarla kaymanın keyfini doyasıya yaşadı. Soğuğa aldırış etmeden kayan vatandaşlar, düşe kalka kayarak eğlendi.
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