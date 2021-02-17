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17 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
500 Bin TL’lik vurgun yapan hırsızlar, polis ekiplerince yakalandı

500 Bin TL’lik vurgun yapan hırsızlar, polis ekiplerince yakalandı

Asayiş Şube çıkış

Kırköy Akalan Harekete Geç Hırsız Polis Ekipleri 

-Güvenlik kamera görüntüleri

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

- İstanbul'un farklı ilçelerinde çok sayıda evden hırsızlık olayı gerçekleştirerek yaklaşık 500 bin TL'lik vurgun yapan 4 şahıs, Asayiş Şube ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Bakırköy, Avcılar, Esenyurt, Beşiktaş, Şişlide Küçükçekmece ilçelerinde 25 Ocak ve 12 Şubat tarihleri arasında art arda yaşanan hırsızlık olaylarının zanlılarını yakalamak için harekete geçti. Titiz bir çalışma gerçekleştiren ekipler, güvenlik kameralarını didik didik inceleyerek hırsızlık olayını gerçekleştiren 4 zanlının kimliğini belirledi. Zanlıların 11 evden hırsızlık ve 8 adet araç hırsızlığı gerçekleştirdiği ve yaklaşık 500 bin TL vurgun yaptığı belirlendi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından ekiplerin gerçekleştirdiği operasyonda Tuncay G. (21) Yunus G. (25) Serhat Y. (22) ve Ahmet A (24) isimli şahıslar kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şahısların Tuncay G. 28 adet suç kaydı, Yunus G. 45 suç kaydı, Serhat Y. 34 suç kaydı, Ahmet A.’ 6 adet suç kaydı olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelilerin Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasını ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin bir binanın yangın merdiveninden girdikleri anlar ise kameralara yansıdı. (HZE-ÖFA
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