5 yıl önce haberlere konu olmuştu...Tire'de meydana gelen kazada hayatını kaybetti

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( İZMİR ) İZMİR



- İzmir'in Tire ilçesinde otomobil ve motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.Olay, Tire-Gökçen karayolu Yeni Sanayi Sitesi yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Boynuyoğun köyünden Tire istikametine seyir halinde olan Mustafa Coşkun (88) idaresindeki 35 ABU 662 plakalı motosiklet, iddiaya göre şerit değiştirdiği sırada aynı yönde seyreden Fehmi K. yönetimindeki 09 KT 406 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü Mustafa Coşkun ağır yaralandı. Olay yerine gelen 112 ambulansıyla Tire Devlet Hastanesine kaldırılan Coşkun, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.Tire’ye bağlı Boynuyoğun köyünde ikamet eden Mustafa Coşkun’un evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. Öte yandan Mustafa Coşkun, 2016 yılında küçükbaş hayvanlarının başında onları korumak için tüfekle nöbet tutarken haberlere konu olmuştu.



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