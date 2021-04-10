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10 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
5 Kişinin yaralandığı patlamanın nedeninin kesilmek istenen LPG tankı olduğu ortaya çıktı

5 Kişinin yaralandığı patlamanın nedeninin kesilmek istenen LPG tankı olduğu ortaya çıktı

-Olay yeri detayları

Hastane Market Gesi 

--Yaralıların sevki
--Polis incelemesi
--Röportaj

( SİVAS -EK-2) SİVAS

- Sivas’ta meydana gelen patlamada 5 kişi yaraladı, patlamaya bir hurda deposunda kesilmek istenen LPG tankının neden olduğu anlaşıldı.Edinilen bilgiye göre olay Sivas Organize Sanayi Bölgesi içiresinde bir marketin hurda deposunda meydana geldi. İlk belirlemelere göre patlamaya, depoda kesilmek LPG tankının neden olduğu anlaşıldı. Patlama sırasında olay yerinde bulunan; S.İ., MA.Y., A.U.,M.P ve O.B. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla şehirdeki hastanelere nakledildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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