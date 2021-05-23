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23 Mayıs 2021 Pazar günü yayınlandı
5 çocuğun kağıt topladıkları el arabası eğlence araçları oldu

5 çocuğun kağıt topladıkları el arabası eğlence araçları oldu

Kardeşlerin oyun oynaması

Kamera Geri Dönüşüm Eve Dönüş 

-Abinin kardeşlerini araca bindirip sürmesi
-Detaylar

( İSTANBUL -ÖZEL)- Kağıt toplama işini bitiren 5 kardeş, dönüş yolunu eğlenceye çevirdi İSTANBUL

- Arnavutköy’de kağıt toplayarak ailesine destek olan 5 kardeşin eve dönüş yolunda kağıt topladıkları araçları ile eğlenceli vakit geçirdikleri anlar renkli görüntüler oluşturdu.Arnavutköy İmrahor Mahallesi'nde yaşayan 5 çocuk, geri dönüşümde kullanılabilen atıkları toplayarak ailelerine destek oluyor. Gün içerisinde çöp konteynırlarını ve sokakları gezerek kağıt toplayan kardeşler, akşam evlerinin bulunduğu bölgeye topladıklarını boşalttı. İşlerini bitiren çocuklar, oyun oynamaya başladı.
Kardeşlerin en büyüğü arabayı iterken, küçükler ise kağıt toplama aracına binerek doyasıya eğlendi. Kardeşlerin kağıt topladıkları araçları ile geçirdikleri iç ısıtan görüntüler ise kameraya yansıdı.
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