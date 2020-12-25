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25 Aralık 2020 Cuma günü yayınlandı
42 ülke gören genç gezgin yurt dışında tanıştığı kişileri kaleme aldı

42 ülke gören genç gezgin yurt dışında tanıştığı kişileri kaleme aldı

Gezgin Murat Kaya'nın seyahatlerinden detaylar

Eziler Yurt Dışı Irak 

-Murat Kaya'nın yazdığı kitaptan detaylar
-Murat Kaya ile röportaj
-detaylar

( ESKİŞEHİR -ÖZEL)- Hem gezer hem yazar- Murat Kaya;- “Farklı yerlerde gördüğüm insanları kitabımda bir araya getirdim” ESKİŞEHİR

- Eskişehirli gezgin Murat Kaya, gittiği 42 ülkede karşılaştığı insanları Çöl Mektubu isimli romanında bir araya getirdi.Üniversite yıllarında dünyayı gezmeye karar veren 25 yaşındaki Murat Kaya, şu ana kadar 42 ülke gördü. Gezileri sırasında roman yazmaya karar veren Kaya, yurtdışında karşılaştığı kişileri kitabına taşıdı. Çöl Mektubu isimli romanında birçok karakteri kaleme alan Kaya’nın eseri 1960 ve 1980’lerde geçen bir yolculuğunu anlatıyor.“Farklı yerlerde gördüğüm insanları kitabımda bir araya getirdim”Konuyla ilgili konuşan Murat Kaya, “Gezmeye başladım ve yıllar geçtikçe sırt çantamla gezmeyi öğrendim. Dönüp arkama baktığım zaman gezdiğim ülke sayısı 42 olmuş. Kitap birçok insanı barındırıyor. Farklı yerlerde gördüğüm, tanıdığım insanları kitabımda bir araya getirdim. Çok güzel bir his benim açımdan. Klasikler arasına girecek bir roman ortaya koymak istedim. 1960 ve 80’lerde geçen bir yolculuğu, bazen kendi bazen de başkalarının deneyimleriyle bir araya getirdiğim bir roman oldu. Birçok insan var kitabımın içerisinde mesela onlardan bir tanesi de Vladimir. Norveç’ten Köln’e giderken uçakta yanımda oturan bir adamdı. Matmazel Natalie var. O da Belgrad’da gezerken sokakta tanıştığım yaşlı bir teyzeydi. Çöle giderken tanıştığım göç etmiş bir kız var. Farklı yerlerden tanıdığım insanları bir araya getirdim. Kitabın bir bölümünde tren yolculuğu var ve bütün bu insanlar o trenin içinde yolculuk ediyor” diye konuştu.
Yeni yazarların desteklenmediğini aktaran Kaya, romanının tüm aşamalarını kendisinin yaptığını söyledi.

Kaya, “Günümüzde maalesef yeni yazarları okuyan sayısı çok değil. Açıkçası destekleyen de yok. Yaptığınız her şeyi kendiniz yapmak zorundasınız. Yayınevlerine bıraktığınız zaman sizden ticari olarak yararlanıyorlar. Ben her şeyi kendim yaparak özenmek istedim. Kitaba dair bir web sitesi, kapak tasarımı ve içerisindeki tüm detaylarla birebir ilgilendim. Bu da aslında bu yüzyılda yazarların çektiği sıkıntıları gösteriyor. Eskiden de sıkıntılıydı ama bu kadar her şeyiyle ilgilenmek zorunda kalmıyorlardı diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

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