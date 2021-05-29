4’ü çocuk 7 kişiyi rehin alan şahıs adliyeye sevk edildi

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( KOCAELİ ) KOCAELİ



- Kocaeli’de dün akşam saatlerinde aralarında dini nikahlı eşinin de olduğu 4’ü çocuk 7 kişiyi rehin alan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi.Olay, dün akşam saatlerinde Kocaeli’nin Derince ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.G. isimli şahıs, henüz öğrenilemeyen bir nedenle aralarında dini nikahlı eşinin de olduğu 4’ü çocuk toplam 7 şahsı bıçakla rehin aldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin operasyonu sonucu yakalanan G.G., ifadesi alınmak üzere emniyete getirildi.

Emniyetteki ifadesi sonrası G.G. isimli şahıs adliyeye sevk edildi.

