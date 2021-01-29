Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
4 kişinin hayatını kaybettiği feci kazada ağır yaralanan 12 yaşındaki Sude 25 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

4 kişinin hayatını kaybettiği feci kazada ağır yaralanan 12 yaşındaki Sude 25 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Arşiv görüntüler

Hastane Yaşam Mücadelesi Ticari Araç Direksiyon 

-fotoğraf

( ELAZIĞ )- Elazığ'da 4 kişinin hayatını kaybettiği kazada ağır yaralanan ve 25 gündür tedavi altına alına 12 yaşındaki Sude'de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi ELAZIĞ

- Elazığ'da 4 kişinin hayatını kaybettiği kazada ağır yaralanan ve 25 gündür tedavi altına alına 12 yaşındaki Sude'de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza, 4 Ocak akşamı merkeze bağlı Kuzey Çevre Yolu Necmettin Erbakan Bulvarı’nda meydana gelmişti. Çaydaçıra Mahallesi'nden Zafran Mahallesi'ne doğru seyir halinde olan Ali Y. idaresindeki 23 HT 937 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek Mehmet Kaya yönetimindeki 23 K 5497 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar savrularak hurdaya döndü. Kazada otomobil sürücüsü Mehmet (65), eşi Makbule Kaya (68), kızları Sevgi Sesveren (32) ile hafif ticari araçta bulunan Hüseyin Y. (24) hayatını kaybetti. Kazada, annesi, anneannesi ve dedesini kaybeden 12 yaşındaki Sude Sesveren ise özel bir hastanede tedavi altına alınmıştı. 25 gündür tedavisi süren Sude'de yapılan tüm müdahaleler rağmen dün gece kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement